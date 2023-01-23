『新登場5K/30FPS・Gyroflow対応アクションカメラ 5K30Fps 20MP解像度 EIS6軸手ぶれ補正 Gyroflow対応 デ【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 22時 01分に出品され03月22日 22時 01分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

新登場5K/30FPS・Gyroflow対応アクションカメラ 5K30Fps 20MP解像度 EIS6軸手ぶれ補正 Gyroflow対応 デ



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。