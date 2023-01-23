『Andonstar AD203ポケット顕微鏡、子供と大人用 4インチ画面、青＋スタンド、Windows Mac PCサポート、写真とビデオ撮【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 19時 31分に出品され03月24日 19時 31分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Andonstar AD203ポケット顕微鏡、子供と大人用 4インチ画面、青＋スタンド、Windows Mac PCサポート、写真とビデオ撮



【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 19.30 cm

奥行 : 19.60 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。