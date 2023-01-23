『Hi Story 1/43 トヨタ GR86 RZ (2021) クリスタルブラックシリカ 完成品 HS384BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 13時 25分に出品され03月20日 13時 25分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Hi Story 1/43 トヨタ GR86 RZ (2021) クリスタルブラックシリカ 完成品 HS384BK
【商品説明】
・Hi Story 1/43スケール、ダイキャスト製ミニカー。
・トヨタ自動車株式会社が2021年より販売開始した『GR86 ZN8型』が1/43スケールダイキャストモデルカーとして登場。
・本製品はディスプレイモデルです。※画像は試作品です。製品版とは異なる箇所がございます。
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 16.50 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食品商品についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は充分に共有共期限があるものを出荷させてもらいます。
＊20日以上の賞味期限がある品物を出荷
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落札価格8462円
335 入札履歴
終了
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