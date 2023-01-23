『春季新品 アウトドア 折りたたみ椅子 ラウンジチェア キャンプ ピクニック 釣魚用 ムーンチェア 収納しやすい【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 21時 33分に出品され04月27日 21時 33分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在969件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 状態：新品未使用



サイズ ：

収納後：90*16(cm)

展開後：58*58*88(cm)



素材：オックスフォード布+鋼管ステント

最大荷重：120kg