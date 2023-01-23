『KORG クロマチックチューナー 針式メーター OT-120 吹奏楽 ブラスバンド オーケストラ どんなコンサート・ピッチにも対応 100時【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 11時 48分に出品され03月11日 11時 48分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KORG クロマチックチューナー 針式メーター OT-120 吹奏楽 ブラスバンド オーケストラ どんなコンサート・ピッチにも対応 100時
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ロング・ライフ設計による長時間使用が可能。
・移調楽器や古典音律にも幅広く対応。
・視認性に優れた針式メーター採用の縦型クロマチック・チューナー。
・電池:2単4形電池(付属)
・電池種別:アルカリ
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 13.51 cm
奥行 : 16.10 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8462円
699 入札履歴
終了
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