『プリントスター 防寒 アクティブ ベンチコート 00230-ABC メンズ ブルー XL (日本サイズXL相当)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 19時 07分に出品され04月08日 19時 07分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プリントスター 防寒 アクティブ ベンチコート 00230-ABC メンズ ブルー XL (日本サイズXL相当)
【商品説明】
・SIZE:150 肩幅:48cm 袖丈:51cm バスト:110cm ヒップ:104cm 着丈:93cm
・SIZE:S 肩幅:54cm 袖丈:54.5cm バスト:120cm ヒップ:115cm 着丈:108cm
・[生産国]: ミャンマー
・[素材]: 表地(ポリエステル 100%)裏地(ポリエステル 100%)中わた(ポリエステル 100%)
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8462円
3 入札履歴
終了
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