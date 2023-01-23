『プリントスター 防寒 アクティブ ベンチコート 00230-ABC メンズ ブルー XL (日本サイズXL相当)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 19時 07分に出品され04月08日 19時 07分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリントスター 防寒 アクティブ ベンチコート 00230-ABC メンズ ブルー XL (日本サイズXL相当)



【商品説明】

・SIZE:150 肩幅:48cm 袖丈:51cm バスト:110cm ヒップ:104cm 着丈:93cm

・SIZE:S 肩幅:54cm 袖丈:54.5cm バスト:120cm ヒップ:115cm 着丈:108cm

・[生産国]: ミャンマー

・[素材]: 表地(ポリエステル 100%)裏地(ポリエステル 100%)中わた(ポリエステル 100%)

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ジャケット タグ プリントスター

防寒

アクティブ

ベンチコート

00230-ABC

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ブルー

XL

(日本サイズXL相当)