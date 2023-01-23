『アスティ(Asty) 日本国産 紳士 ジャンプ傘 ネイビー 甲州織 ヘリンボン柄 65cm×8R MAK15M002【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 04時 01分に出品され03月13日 04時 01分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アスティ(Asty) 日本国産 紳士 ジャンプ傘 ネイビー 甲州織 ヘリンボン柄 65cm×8R MAK15M002



【商品説明】

・サイズ:約6×12.5×91cm重量:約0.5kg

・中棒 :アルミニウム

親骨:グラスファイバー

受骨:アルミニウム

・生地：ポリエステル100%（甲州織）

・生産国:日本

・開いた時の直径: 109cm



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 90.00 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ アスティ(Asty)

日本国産

紳士

ジャンプ傘

ネイビー

甲州織

ヘリンボン柄

65cm×8R

MAK15M002