『ペット格納式リーシュ、3速調整、16フィートのペットウォーキングおよびジョギングトレーニングノンスリップリーシュ、50kgまでの中型および大【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 31分に出品され04月21日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,462円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペット格納式リーシュ、3速調整、16フィートのペットウォーキングおよびジョギングトレーニングノンスリップリーシュ、50kgまでの中型および大
【商品説明】
【サイズ】
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横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8462円
83 入札履歴
終了
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