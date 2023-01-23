『【6mm/60cm】極太ブラックスピネル ギフト箱入り ネックレス ブラックダイヤの輝き スピネル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 20時 41分に出品され04月07日 20時 41分に終了予定です。即決価格は8,461円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 話題沸騰のブラックスピネルネックレス 一見シンプルに見えるスピネルのネックレスは光に当たると黒ダイヤの輝きを放つ！ 実際手にすると芸能人にも多数の使用者が居る事にも納得

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