『アークライト エコス 原初の大地 完全日本語版 (2-6人用 45-75分 14才以上向け) ボードゲーム【お歳暮】』はヤフオクでから05月05日 04時 49分に出品され05月05日 04時 49分に終了予定です。即決価格は8,461円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト エコス 原初の大地 完全日本語版 (2-6人用 45-75分 14才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数 :2～6人

・プレイ時間 :45～75分

・メーカー希望小売価格 :8000円(税別)

・対象年齢 :14才以上

・本体サイズ :297×297×71mm



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 29.90 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 2.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

エコス

原初の大地

完全日本語版

(2-6人用

45-75分

14才以上向け)

ボードゲーム