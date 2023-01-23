ライダースジャケット メンズ ライダース ムートンコート 革ジャン 裏ボア ワーク ジャンパー レザージャケット ブルゾン PU バイカー バイク【コストコ お買い得】

商品情報

商品詳細

カラー：グリーン キャメル

サイズ(cm)：(1)着丈(2)バスト(3)肩幅(4)袖丈

M 61/124/53/61

L 62/128/54/62

XL63/132/55/63

2XL 64/136/56/64

素材：表地：合成皮革 裏地:綿

こちらの商品は平置きで測ります、若干の誤差が生じる場合があります。

色合いはモニター環境により若干の誤差が出ます

輸送上の都合で多少の汚れや傷などが付いている場合があります。ご理解をお願い致します。

写真はサンプルです、画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承くださ。

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