『[ダックス] 牛革 スライドバックル式 ビジネス ベルト DB25070 メンズ ブラック フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 29分に出品され03月23日 16時 29分に終了予定です。即決価格は8,461円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ダックスのDDマークをさりげなく配置した、ビジネスのスタイルに合わせやすいシンプルなデザイン。メイドインジャパンの確かなクオリティ。

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フリーサイズ（ウエストサイズ95cmまで）