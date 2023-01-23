『DD Hammocks DD タープ S (オリーブグリーン）日本正規品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 12時 50分に出品され03月31日 12時 50分に終了予定です。即決価格は8,461円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DD Hammocks DD タープ S (オリーブグリーン）日本正規品



【商品説明】

・自分の空間のみを保護するだけのコンパクトさ



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。