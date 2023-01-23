『ソニー イヤホン XBA-C10 : カナル型 バランスド・アーマチュア型 ホワイト XBA-C10 W【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 16時 28分に出品され03月20日 16時 28分に終了予定です。即決価格は8,461円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
型式:密閉バランスド・アーマチュア型
ドライバーユニット:バランスド・アーマチュア
再生周波数帯域:5-25，000Hz
インピーダンス:24Ω(1KHz)
コード長:1.2m
コードタイプ:Y型
入力プラグ:金メッキL型ステレオミニプラグ
質量: 4g
イヤーピース:ハイブリッドイヤピース (SS，S， M， L)
※当店一部商品はAmazonマルチチャネルサービスを利用して配送しておりますため、商品に管理バーコードが貼付されている場合がございます。予めご了承ください。
Roland ローランド バイノーラル マイクロホン イヤホン CS-10EM
¥ 8460
ハイレゾ イヤホン イヤホン 有線 重低音 イヤーモニターヘッドホン ヘッドセット7BAs + 1DDsハイブリッド16ドライバー ベースイヤフ
¥ 8460
HiFiパワーホームアンプ Bluetoothオーディオサウンドアンプ パワーアンプ ステレオアンプ デジタルアンプ オーディオアンプ 家庭用 デジタ
¥ 8460
HiFiパワーホームアンプ Bluetoothオーディオサウンドアンプ パワーアンプ ステレオアンプ デジタルアンプ オーディオアンプ 家庭用 デジタ
¥ 8460
NTT sonority パーソナルイヤースピーカー nwm MWE001 ダークブラウン 有線イヤホン
¥ 8460
ソニー イヤホン MDR-AS210 : 防滴/スポーツ向け ブラック MDR-AS210 B
¥ 8460
Victor HA-FX100T 完全ワイヤレスイヤホン 本体質量4.5g小型軽量ボディ 最大28時間再生 生活防水仕様 Bluetooth V
¥ 8460
SKULLCANDYスカルキャンディ 2015春夏/Crusher ヘッドフォン 音楽 ヘッドホン Red/Black F
¥ 8460
SUDIO NIO (ブラック)
¥ 8460
2022新登場Bluetooth イヤホン 自動ペアリングノイズキャンセリング LED残量表示 防水 ワイヤレスイヤホン 左右分離型 音量調
¥ 8460
[アラミック] シルクタッチシャワー プレミアム ホースセット シャワーヘッド 最大60% 節水 手元ストップ 水量切替 増圧機能 アダプター付属(対
¥ 8459
Google グーグル GA02372-GB [Google Pixel Buds A-Series フルワイヤレスイヤホン Dark Oliv
¥ 8459
urbanista London 完全ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン ブルートゥース IPX4防水 最
¥ 8458
SANEI FBシャワーヘッド レイニーメタリック ウルトラファインバブル 極細水流 手元ストップ 節水 PS3136-81XA-CDP シルバーメッ
¥ 8458
Ankbit E500Pro ハイブリッド アクティブ ノイズキャンセリング ワイヤレスヘッドホン bluetooth 5.0 ヘッドセット 最
¥ 8458
オーディオテクニカ SOLID BASS インナーイヤーヘッドホン ホワイト ATH-CKS770 WH
¥ 8458
ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO DUOZA ? M-DWX30-ZD
¥ 8458
TAGO STUDIO T3-EP13(BK)T3-03用 イヤーパッド (標準品) 黒
¥ 8458
落札価格8461円
778 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！