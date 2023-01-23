『AZROF(アズロフ) クラブケース - セルフスタンドバッグ AZ-SSC02 114:アーバンカモブルー 重量:約1.0kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 15時 57分に出品され04月20日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AZROF(アズロフ) クラブケース - セルフスタンドバッグ AZ-SSC02 114:アーバンカモブルー 重量:約1.0kg
【商品説明】
・全長:80cm
・重量:約1.0kg
【サイズ】
高さ : 13.01 cm
横幅 : 19.99 cm
奥行 : 84.99 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8460円
593 入札履歴
終了
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