『AZROF(アズロフ) クラブケース - セルフスタンドバッグ AZ-SSC02 114:アーバンカモブルー 重量:約1.0kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 15時 57分に出品され04月20日 15時 57分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AZROF(アズロフ) クラブケース - セルフスタンドバッグ AZ-SSC02 114:アーバンカモブルー 重量:約1.0kg



【商品説明】

・全長:80cm

・重量:約1.0kg



【サイズ】

高さ : 13.01 cm

横幅 : 19.99 cm

奥行 : 84.99 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。