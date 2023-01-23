『ワールドイーグル F-01α メンズ スタンドバッグ ホワイト WE-J-F-BG-WHRD【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 48分に出品され03月12日 01時 48分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワールドイーグル F-01α メンズ スタンドバッグ ホワイト WE-J-F-BG-WHRD
【商品説明】
・上部9型ウェーブデザイン、5仕切り、3フルレングス軽さだけではなくデュアルストラップを採用し持ち運びも楽々スタンド付きにより、安定性・利便性の向上! ! 自分で担いでのプレーもOK。厚織ポリエステル・ナイロン生地素材とエナメルPVCを使用し優れた耐久性ジッパー付きポケット6箇所により大きな収容性スポーティーさと重厚感を兼ね備えました軽量:2.16kgs. 専用フード付き
・軽量バッグを探しているあなたにお勧め! 上部9型ウェーブデザイン、5仕切り、3フルレングス軽さだけではなくデュアルストラップを採用し持ち運びも楽々スタンド付きにより、安定性・利便性の向上! ! 自分で担いでのプレーもOK。厚織ポリエステル・ナイロン生地素材とエナメルPVCを
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 88.40 cm
重量 : 3.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8460円
361 入札履歴
終了
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