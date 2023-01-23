『Moon Lence アウトドア チェア 2way キャンプ 椅子 グランドチェア キャンプチェア より安定 軽量 折りたたみ コンパクト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 09時 22分に出品され04月08日 09時 22分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Moon Lence アウトドア チェア 2way キャンプ 椅子 グランドチェア キャンプチェア より安定 軽量 折りたたみ コンパクト



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.70 cm

横幅 : 28.20 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 2.27 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。