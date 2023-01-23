Naturehike公式ショップ アウトドアチェア イス アルミ合金 軽量 コンパクト 折りたたみ椅子 背もたれお釣り 登山 キャンプ用 ミ【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

Naturehike公式ショップ アウトドアチェア イス アルミ合金 軽量 コンパクト 折りたたみ椅子 背もたれお釣り 登山 キャンプ用 ミ



【商品説明】

・【組み立て簡単】：四角のポケットにアルミポールを差し込んでいくだけの超簡単な作業で、おそらく30秒で簡単組み立てできます。また、ご自宅では日常的に使用しても、全く問題ありません。

・【耐久性、優れた材質】：このアウトドアチェアのフレームはアルミ合金を採用して、超軽量と高強度を確保します。背面メッシュ加工で、通気性が抜群です。

・【超軽量で、携帯便利】：コンパクトな体積、超軽量で、持ち運びに便利です。使用しない場合には、折りたたみ、収納袋に入れます。収納後は手のひらサイズだけです。

・【適用シーン】：お釣り、登山、キャンプ、海水浴場、ピクニック、バーベキューなどの場合に適用されます。それを持って、



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 49.80 cm

重量 : 1.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。