『Naturehike公式ショップ アウトドアチェア イス アルミ合金 軽量 コンパクト 折りたたみ椅子 背もたれお釣り 登山 キャンプ用 ミ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 07時 47分に出品され03月06日 07時 47分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Naturehike公式ショップ アウトドアチェア イス アルミ合金 軽量 コンパクト 折りたたみ椅子 背もたれお釣り 登山 キャンプ用 ミ
【商品説明】
・【組み立て簡単】：四角のポケットにアルミポールを差し込んでいくだけの超簡単な作業で、おそらく30秒で簡単組み立てできます。また、ご自宅では日常的に使用しても、全く問題ありません。
・【耐久性、優れた材質】：このアウトドアチェアのフレームはアルミ合金を採用して、超軽量と高強度を確保します。背面メッシュ加工で、通気性が抜群です。
・【超軽量で、携帯便利】：コンパクトな体積、超軽量で、持ち運びに便利です。使用しない場合には、折りたたみ、収納袋に入れます。収納後は手のひらサイズだけです。
・【適用シーン】：お釣り、登山、キャンプ、海水浴場、ピクニック、バーベキューなどの場合に適用されます。それを持って、
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 49.80 cm
重量 : 1.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Naturehike公式ショップ アウトドアチェア 折りたたみ いす キャンプ チェア 軽量 耐荷重120kg 携帯チェアー コンパクト 軽
¥ 8460
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落札価格8460円
737 入札履歴
終了
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