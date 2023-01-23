『キタコ(KITACO) LEDテールランプASSY(クリア) Z-2/プレートツキ 801-0610110【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 08時 58分に出品され04月19日 08時 58分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キタコ(KITACO) LEDテールランプASSY(クリア) Z-2/プレートツキ 801-0610110
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8460円
299 入札履歴
終了
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