『卒業式 入学式 スーツ 男の子 90 100 110 120 130 140 150 160 ジャケット ベスト ズボン 細身 フォーマル 卒園式 入園式 子供スーツ 5点セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 00時 41分に出品され03月30日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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子供 ジャケットスーツ 男の子用
男の子用フォーマルウェア
卒園式スーツ、小学校 入学式までの
フォーマル子供服 としてご着用いただけます。
男子ジャケットスーツ としては 細身のすらっとした
かっこいいデザインの男の子用フォーマルスーツです。
ピアノ発表会 結婚式 発表会 に着ていくのはもちろん、入園祝 卒園祝 入学祝 卒業祝 としても重宝。
【セット内容】
ジャケット、ベスト、ズボン、蝶ネクタイ、ネクタイ
【サイズ】
90cm 100cm 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm 160cm
【カラー】
ブラック（黒）
【生産地】
China
【注意】
ご使用のモニター・デバイス環境により色の見え方が異なる場合がございます。
サイズは人の手によって測っているため、1-3cmの誤差がある場合がございます。予めご了承下さいませ。
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落札価格8460円
377 入札履歴
終了
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