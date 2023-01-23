『NTT sonority パーソナルイヤースピーカー nwm MWE001 ダークブラウン 有線イヤホン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 20時 38分に出品され04月11日 20時 38分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

NTT sonority パーソナルイヤースピーカー nwm MWE001 ダークブラウン 有線イヤホン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 10.70 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。