『アウトドアプロダクツ バックパック リュック A4サイズ対応 4052EXTP 62021 グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 39分に出品され03月21日 10時 39分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アウトドアプロダクツ バックパック リュック A4サイズ対応 4052EXTP 62021 グレー



【商品説明】

・タテ42cmxヨコ31cmxマチ17cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・原産国:ベトナム

・留め具の種類: ファスナー

・表地: コーデュラナイロン

・表地: ナイロン

・重量:370g



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 30.40 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アウトドアプロダクツ

バックパック

リュック

A4サイズ対応

4052EXTP

62021

グレー