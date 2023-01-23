『アウトドアプロダクツ バックパック リュック A4サイズ対応 4052EXTP 62021 グレー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 39分に出品され03月21日 10時 39分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アウトドアプロダクツ バックパック リュック A4サイズ対応 4052EXTP 62021 グレー
【商品説明】
・タテ42cmxヨコ31cmxマチ17cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・原産国:ベトナム
・留め具の種類: ファスナー
・表地: コーデュラナイロン
・表地: ナイロン
・重量:370g
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 30.40 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8460円
639 入札履歴
終了
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