『カステルバジャック キーケース レインボー 79612 ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 44分に出品され03月03日 19時 44分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

カステルバジャック キーケース レインボー 79612 ホワイト



【商品説明】

・カードポケットの数:4

・キーフック:5個

・キーリング付き

・タテ7.5cmxヨコ11cmxマチ2.5cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ カステルバジャック

キーケース

レインボー

79612

ホワイト