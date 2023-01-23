『カステルバジャック キーケース レインボー 79612 ホワイト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 44分に出品され03月03日 19時 44分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在59件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カステルバジャック キーケース レインボー 79612 ホワイト
【商品説明】
・カードポケットの数:4
・キーフック:5個
・キーリング付き
・タテ7.5cmxヨコ11cmxマチ2.5cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8460円
59 入札履歴
終了
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