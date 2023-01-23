『ogawa(オガワ) テント タープ用 ポール ALラチェットポール 250cm (4本継) 3039【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 44分に出品され03月13日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ogawa(オガワ) テント タープ用 ポール ALラチェットポール 250cm (4本継) 3039



【商品説明】

・サイズ:220cm～250cm、7段階長さ調節

・収納サイズ:73cm

・素材:6061アルミ合金(径25、28mm)



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 82.00 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。