『ogawa(オガワ) テント タープ用 ポール ALラチェットポール 250cm (4本継) 3039【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 44分に出品され03月13日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ogawa(オガワ) テント タープ用 ポール ALラチェットポール 250cm (4本継) 3039
【商品説明】
・サイズ:220cm～250cm、7段階長さ調節
・収納サイズ:73cm
・素材:6061アルミ合金(径25、28mm)
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 82.00 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8460円
556 入札履歴
終了
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