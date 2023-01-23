『ソニー 3Dメガネ TDG-BR750【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 43分に出品され03月14日 18時 43分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 軽量でスタイリッシュな3Dメガネ。USB充電式。5分充電3時間使用のクイック充電対応。40分充電で最大15時間使用可能。チタンフレーム採用の約34gの超軽量タイプ。