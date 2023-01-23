『DXアンテナ UHF・VLow・FMブースター 共同受信用 UHF利得35dB UF35M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 10時 58分に出品され03月09日 10時 58分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DXアンテナ UHF・VLow・FMブースター 共同受信用 UHF利得35dB UF35M



【商品説明】

・UHF利得35dB、定格出力105dBμV。

・V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力97dBμV。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。

・共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター

・詳しくは「商品の仕様」「商品の説明」をご確認ください。



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 35.30 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。