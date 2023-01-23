『DXアンテナ UHF・VLow・FMブースター 共同受信用 UHF利得35dB UF35M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 10時 58分に出品され03月09日 10時 58分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DXアンテナ UHF・VLow・FMブースター 共同受信用 UHF利得35dB UF35M
【商品説明】
・UHF利得35dB、定格出力105dBμV。
・V-Low・FM帯域利得35dB、定格出力97dBμV。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・入力切換スイッチ、UHF給電スイッチ、出力モニター端子付。
・共同受信用UHF・V-Low・FM帯ブースター
・詳しくは「商品の仕様」「商品の説明」をご確認ください。
【サイズ】
高さ : 5.60 cm
横幅 : 17.70 cm
奥行 : 35.30 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8460円
170 入札履歴
終了
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