『仮面ライダードライブ 変身ベルト DXドライブドライバー & シフトブレス【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 14時 27分に出品され04月03日 14時 27分に終了予定です。即決価格は8,460円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

仮面ライダードライブ 変身ベルト DXドライブドライバー & シフトブレス



【商品説明】

・(C)2014 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

・対象年齢 :3才以上

・電池種別 :アルカリ単三電池:3本電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。