『Coyogo 925シルバー ピアス 華奢 U型 ダブル パール レディース アクセサリー イヤリング 真珠 8-10mm かわいい 結婚式【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 05時 52分に出品され03月06日 05時 52分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Coyogo」より引用"
【商品名】
Coyogo 925シルバー ピアス 華奢 U型 ダブル パール レディース アクセサリー イヤリング 真珠 8-10mm かわいい 結婚式
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 1.95 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 9.00 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8459円
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終了
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