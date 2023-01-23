『Coyogo 925シルバー ピアス 華奢 U型 ダブル パール レディース アクセサリー イヤリング 真珠 8-10mm かわいい 結婚式【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 05時 52分に出品され03月06日 05時 52分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Coyogo」より引用"



【商品名】

Coyogo 925シルバー ピアス 華奢 U型 ダブル パール レディース アクセサリー イヤリング 真珠 8-10mm かわいい 結婚式



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 1.95 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 9.00 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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