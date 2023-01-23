『Daikei(大恵産業) スチールボス汎用(エアバッグ装着車用) S-803 S-803【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 17時 40分に出品され03月12日 17時 40分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Daikei(大恵産業) スチールボス汎用(エアバッグ装着車用) S-803 S-803
【商品説明】
・付属品:ステアリング固定用ビス2種×6 ホーンリングモモ×1 ナルディ×1 六角レンチ×1
・材質・素材:本体/スチール(鉄) カバー/ABS樹脂(塗装)
・生産国:日本
・車種、年式などにより適合品番が異なりますので、大恵産業?ホームページ http://www.daikei-s.co.jp にてご確認をお願い致します。
・適合品番については必ずご確認の上で品番を決定してください。
【サイズ】
高さ : 13.10 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 13.40 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8459円
517 入札履歴
終了
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