『Daikei(大恵産業) スチールボス汎用(エアバッグ装着車用) S-803 S-803【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 17時 40分に出品され03月12日 17時 40分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Daikei(大恵産業) スチールボス汎用(エアバッグ装着車用) S-803 S-803



【商品説明】

・付属品:ステアリング固定用ビス2種×6 ホーンリングモモ×1 ナルディ×1 六角レンチ×1

・材質・素材:本体/スチール(鉄) カバー/ABS樹脂(塗装)

・生産国:日本

・車種、年式などにより適合品番が異なりますので、大恵産業?ホームページ http://www.daikei-s.co.jp にてご確認をお願い致します。

・適合品番については必ずご確認の上で品番を決定してください。



【サイズ】

高さ : 13.10 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 13.40 cm

重量 : 610.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

内装用品 タグ Daikei(大恵産業)

スチールボス汎用(エアバッグ装着車用)

S-803

S-803