HEBIKAMERA ファイバースコープ 画面分割機能 デュアルファイバスコープカメラ 工業内視鏡カメラ デュアルレンズ 直径7.9mm 1【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

HEBIKAMERA ファイバースコープ 画面分割機能 デュアルファイバスコープカメラ 工業内視鏡カメラ デュアルレンズ 直径7.9mm 1



【商品説明】

・180画面回転：4.3インチIPSスクリーンに映られた画面は、「下向き」ボタンを押すと180回転にできます。観察箇所をお好きな角度から観察できます。

・【デュアルファイバースコープ分割画面ビュー】この内視鏡カメラには、前方視鏡と側視鏡があります。 分割ビュー設計のおかげで、前方視ビューと側視ビューを同時に取得できるようになり、検査プロセスがより簡単かつ迅速になります。レンズ変わりボタンを押すだけで、前面、側面、分割画面の表示を簡単に切り替えることができます。

・【内蔵32Gメモリカード】写真とビデオ機能付き、32GBのTFカードに優れた静止画像またはライブビデオを保存します。32GBのメモリカ



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。