『HEBIKAMERA ファイバースコープ 画面分割機能 デュアルファイバスコープカメラ 工業内視鏡カメラ デュアルレンズ 直径7.9mm 1【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 09時 00分に出品され04月27日 09時 00分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
HEBIKAMERA ファイバースコープ 画面分割機能 デュアルファイバスコープカメラ 工業内視鏡カメラ デュアルレンズ 直径7.9mm 1
【商品説明】
・180画面回転：4.3インチIPSスクリーンに映られた画面は、「下向き」ボタンを押すと180回転にできます。観察箇所をお好きな角度から観察できます。
・【デュアルファイバースコープ分割画面ビュー】この内視鏡カメラには、前方視鏡と側視鏡があります。 分割ビュー設計のおかげで、前方視ビューと側視ビューを同時に取得できるようになり、検査プロセスがより簡単かつ迅速になります。レンズ変わりボタンを押すだけで、前面、側面、分割画面の表示を簡単に切り替えることができます。
・【内蔵32Gメモリカード】写真とビデオ機能付き、32GBのTFカードに優れた静止画像またはライブビデオを保存します。32GBのメモリカ
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 23.60 cm
奥行 : 25.20 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8459円
685 入札履歴
終了
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