『ブラックウッド ドッグフード 1000 チキン 7.05キログラム (x 1)【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 00時 47分に出品され03月29日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブラックウッド ドッグフード 1000 チキン 7.05キログラム (x 1)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 17.40 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 34.00 cm
重量 : 7.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8459円
344 入札履歴
終了
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