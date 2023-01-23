『ブラックウッド ドッグフード 1000 チキン 7.05キログラム (x 1)【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 00時 47分に出品され03月29日 00時 47分に終了予定です。即決価格は8,459円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ブラックウッド ドッグフード 1000 チキン 7.05キログラム (x 1)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.40 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 7.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。