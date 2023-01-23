『まとめ得 【5個セット】 YAZAWA ノーズトリマー ポーチ付きCHOMP302BKX5 x [2個] /l【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 03分に出品され03月05日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,458円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|気になる鼻毛をキレイにカット
気になる鼻毛をキレイにカットできるノーズトリマーです。
ラバーコーテイング仕上げで滑りにくいグリップです。
チェックに便利なライト付きなので、剃り残しや剃り過ぎ防止に役立ちます。
持ち運びに便利なポーチ付きです。
使用電池:単3形乾電池×1本(推奨電池:単3アルカリ乾電池)
電池寿命:約6ヶ月(週1回 1回約90秒使用の場合/アルカリ乾電池使用時)
本体材質:本体/ラバー・ABS 刃/ステンレス
カラー:ブラック
本体寸法:約(w)26×(H)138×(D)35 mm
本体重量:約50g(乾電池含まず)
包装形態:スライドブリスター
パッケージ寸法:約(W)100×(H)195×(D)35 mm
パッケージ重量:約93g
付属品:ポーチ・掃除用ブラシ・専用スタンド
|発送予定日・送料について
|発送の目安
|お支払い確定後、4〜9営業日くらいで仕入先から宅急便での発送となります。（土、日、祝日、年末年始休、5月連休、夏休み等は非営業日となります。）
※あくまでも目安で、多少遅れる場合もありますのでご了承お願い致します。
|送料
|送料は640円です。但し北海道は1280円、沖縄は1600円、離島は別途お見積りとなります。
商品カテゴリ
商品コード
l-4589453006051-m
ルルド リフトケア AX-HXL1810pk
¥ 8455
アイマスク 国内振動技術＆可視デザイン 3D振動 目元ケア 非空気圧式 目元エステ 圧迫感なし ブルートゥース音楽機能 ギフト 男女兼用 プ
¥ 8454
脱毛器 家庭用 99万回数 脱毛器 メンズ 5段階調節 自動/連動モード だつもうき脱毛器 メンズ 男女兼用 全身適用(緑)
¥ 8454
2023新登場・サロン級 脱毛器 冷感脱毛器 クーリング冷却技術 IPL脱毛器 全身脱毛 vio対応 99万回照射連続照射 9段階調節 家庭
¥ 8454
タカラトミー ネイルプリンター Codecure コデキュア ネイルプリンター アプリ不要 15秒プリント 120デザイン収録 ネイルアレン
¥ 8451
脱毛器 家庭用 99万回数 だつもうき脱毛器 メンズ 5段階調節 レディース 髭 顔 VIO対応 全身適用 男女兼用
¥ 8450
【いつでも+1％！5のつく日とゾロ目の日は+2%！】【新品(開封のみ・箱きず・やぶれ)】 Panasonic 目もとエステ リラックスタイプ EH-SW57-P ピンク
¥ 8449
国内ブランドsf.beauty pipi 光美容器 vio対応 髭 照射回数計40万回 計10段階調整 家庭用 全身ムダ毛処理 メンズ レデ
¥ 8449
感動洗顔SkinBaby 電動洗顔ブラシ メンズ シリコン 音波振動 洗顔器 泡洗顔料 泡立てネット 3点セット グリーン
¥ 8449
Lahee【2023最新サロン級】 脱毛器 冷感脱毛 だつもうき脱毛器 レディース メンズ VIO対応 家庭用脱毛器 無痛 IPL?
¥ 8448
エムテック KE-NON専用スキンケアカートリッジ KE-NON 美顔用
¥ 8448
脱毛器 2023新設計 IPL光脱毛器 無制限照射回数 だつもうき脱毛器 冷感 速い 痛くない だつもうき脱毛器 レディース メンズ 軽量
¥ 8446
Le ment (ルメント) アイケアプロ
¥ 8446
エムテック KE-NON専用スキンケアカートリッジ KE-NON 美顔用
¥ 8442
エムテック KE-NON専用スキンケアカートリッジ KE-NON 美顔用
¥ 8442
リファ ReFa 美顔ローラー レディース RF-RT2320C-DB RHYTHM リファリズム ブラックウッド
¥ 8441
リファ ReFa 美顔ローラー レディース RF-RT2320C-NT RHYTHM リファリズム ベージュウッド
¥ 8441
2 in 1 UV電動ネイルマシン「2022年NEWモデル」FERRISA電動ネイルマシン プロ用 無段階スピード調整可能 ネイルオフマシー
¥ 8441
落札価格8458円
320 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！