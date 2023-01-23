『まとめ得 【5個セット】 YAZAWA ノーズトリマー ポーチ付きCHOMP302BKX5 x [2個] /l【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 03分に出品され03月05日 13時 03分に終了予定です。即決価格は8,458円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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まとめ得 【5個セット】 YAZAWA ノーズトリマー ポーチ付きCHOMP302BKX5 x [2個] /l 商品管理No.=l-4589453006051



気になる鼻毛をキレイにカット





気になる鼻毛をキレイにカットできるノーズトリマーです。

ラバーコーテイング仕上げで滑りにくいグリップです。

チェックに便利なライト付きなので、剃り残しや剃り過ぎ防止に役立ちます。

持ち運びに便利なポーチ付きです。

















使用電池:単3形乾電池×1本(推奨電池:単3アルカリ乾電池)

電池寿命:約6ヶ月(週1回 1回約90秒使用の場合/アルカリ乾電池使用時)

本体材質:本体/ラバー・ABS 刃/ステンレス

カラー:ブラック

本体寸法:約(w)26×(H)138×(D)35 mm

本体重量:約50g(乾電池含まず)

包装形態:スライドブリスター

パッケージ寸法:約(W)100×(H)195×(D)35 mm

パッケージ重量:約93g

付属品:ポーチ・掃除用ブラシ・専用スタンド







必ず下記をご確認お願い致します。

発送予定日・送料について 発送の目安 お支払い確定後、4〜9営業日くらいで仕入先から宅急便での発送となります。（土、日、祝日、年末年始休、5月連休、夏休み等は非営業日となります。）

※あくまでも目安で、多少遅れる場合もありますのでご了承お願い致します。 送料 送料は640円です。但し北海道は1280円、沖縄は1600円、離島は別途お見積りとなります。



商品カテゴリ WEB-TWOHAN in !店 ビューティー、ヘルスケア ボディケア 脱毛 家電 美容家電 ボディ、フェイスケア 除毛、脱毛器

商品コード l-4589453006051-m