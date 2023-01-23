『SANEI FBシャワーヘッド レイニーメタリック ウルトラファインバブル 極細水流 手元ストップ 節水 PS3136-81XA-CDP シルバーメッ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 19時 10分に出品され04月02日 19時 10分に終了予定です。即決価格は8,458円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ??【大人気シリーズRAINYに新商品登場！】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵された新商品がついに発売。

??【優れた洗浄力】約6100万個/ｍLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。

??【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3ｍｍの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50％の節水率を実現しました。

??【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ，MYMの一部製品》

付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》