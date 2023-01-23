『SANEI FBシャワーヘッド レイニーメタリック ウルトラファインバブル 極細水流 手元ストップ 節水 PS3136-81XA-CDP シルバーメッ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月02日 19時 10分に出品され04月02日 19時 10分に終了予定です。即決価格は8,458円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
??【大人気シリーズRAINYに新商品登場！】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵された新商品がついに発売。
??【優れた洗浄力】約6100万個/ｍLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。
??【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3ｍｍの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50％の節水率を実現しました。
??【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ，MYMの一部製品》
付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
TAGO STUDIO T3-EP13(BK)T3-03用 イヤーパッド (標準品) 黒
¥ 8458
AIYIMA DAC-A5 PROヘッドフォンアンプ 24BIT 192KHz HIFI USB DACデコーダーオーディオインターフェース
¥ 8458
OPPO Enco Free2 ホワイト ワイヤレス イヤホンDynaudioコラボ ノイズキャンセリング パーソナライズ マルチ接続 最大
¥ 8458
AUDIX (オーディックス) 45mm位相コヒーレント・ドライバーを搭載 片耳でのモニタリングに対応 オーバーイヤー型ヘッドホン A145
¥ 8457
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Victor HA-FX100T 完全ワイヤレスイヤホン 本体質量4.5g小型軽量ボディ 最大28時間再生 生活防水仕様 Bluetooth Ver5
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audio-technica SOLID BASS ワイヤレスヘッドホン 重低音 最大40時間再生 ガンメタリックブルー ATH-WS660BT GB
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HJ エンジン診断 シリンダー 聴診器 異常音検出器 ヘッドフォン サウンドスコープ 長いプローブ 故障 点検 車両保守
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オーディオテクニカ Bluetooth対応ワイヤレスヘッドホン(ガンメタリックブルー) audio-technica ATH-WS660BT_GBL 返品種別A
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ヘッドホン オーディオテクニカ ATH-WS660BT GBL ワイヤレスヘッドホン 重低音 マイク対応 ガンメタリックブルー
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国内正規品 ORIVETI 10mmチタンコーティング ダイナミックドライバー搭載カナル型イヤホン MMCX リケーブル モカ BASIC
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落札価格8458円
336 入札履歴
終了
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