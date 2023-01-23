『マグレヴ・メトロ 日本語版【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 18時 43分に出品され03月28日 18時 43分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マグレヴ・メトロ 日本語版
【商品説明】
・プレイ人数:1-4人
・プレイ時間:90分
・対象年齢:14歳以上
・日本語版発売元:株式会社ケンビル
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 30.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食品商品についての補足
商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は充分に共有共期限があるものを出荷させてもらいます。
＊20日以上の賞味期限がある品物を出荷
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落札価格8457円
750 入札履歴
終了
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