『ウルトラ怪獣56 テンペラー星人 フィギュア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 05時 03分に出品され04月24日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウルトラ怪獣56 テンペラー星人 フィギュア
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8457円
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終了
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