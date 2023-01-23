『ポリス×戦士 ラブパトリーナ ラブパトコスチューム ツバサ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 09時 36分に出品され04月21日 09時 36分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ポリス×戦士 ラブパトリーナ ラブパトコスチューム ツバサ



【商品説明】

・(c) TOMY・OLM/ラブパトリーナ製作委員会・テレビ東京

・電池は使用しません。



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 58.00 cm

奥行 : 64.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ポリス×戦士

ラブパトリーナ

ラブパトコスチューム

ツバサ