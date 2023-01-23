『S.H.フィギュアーツ スーパーサイヤ人孫悟空【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 06時 33分に出品され03月23日 06時 33分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

S.H.フィギュアーツ スーパーサイヤ人孫悟空



【商品説明】

・【サイズ】全高約140mm

・【素材】ABS、PVC、POM製

・塗装済み可動フィギュア



【サイズ】

高さ : 5.84 cm

横幅 : 15.24 cm

奥行 : 18.29 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。