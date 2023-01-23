『JBL LIVE FREE 2 完全ワイヤレスイヤホン マルチポイント/ハイブリッド ノイズキャンセリング/IPX5/Bluetooth対応【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 06時 30分に出品され03月15日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL LIVE FREE 2 完全ワイヤレスイヤホン マルチポイント/ハイブリッド ノイズキャンセリング/IPX5/Bluetooth対応
【商品説明】
・2台のデバイスに同時接続可能な「マルチポイント」対応
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・リアルタイム補正機能付きノイズキャンセリング機能を搭載
・優れたマイク品質と新搭載のボイスアウェア機能
・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.4 GHz ? 2.4835 GHz
・新機能が充実したアプリで自分好みにカスタマイズ
・高性能ダイナミックドライバーとそのポテンシャルを引き出すデュアル・オーバルシェイプデザイン採用
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 10.30 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8457円
802 入札履歴
終了
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