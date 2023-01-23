『JBL LIVE FREE 2 完全ワイヤレスイヤホン マルチポイント/ハイブリッド ノイズキャンセリング/IPX5/Bluetooth対応【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 06時 30分に出品され03月15日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JBL LIVE FREE 2 完全ワイヤレスイヤホン マルチポイント/ハイブリッド ノイズキャンセリング/IPX5/Bluetooth対応



【商品説明】

・2台のデバイスに同時接続可能な「マルチポイント」対応

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・リアルタイム補正機能付きノイズキャンセリング機能を搭載

・優れたマイク品質と新搭載のボイスアウェア機能

・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.4 GHz ? 2.4835 GHz

・新機能が充実したアプリで自分好みにカスタマイズ

・高性能ダイナミックドライバーとそのポテンシャルを引き出すデュアル・オーバルシェイプデザイン採用



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 10.30 cm

奥行 : 18.50 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。