『NXstyle イージーウォール コーナー×12個 9900502【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 01分に出品され03月30日 13時 01分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在584件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|ヨーロッパの古い町並みを想わせる、エレガントな雰囲気の花壇材です。軽量化されているため、手軽に花壇作りをお楽しみいただけます。
|サイズ
|幅11×奥行4.5×高さ15cm(1個あたり)
個装サイズ：54×15×11cm
|重量
|約1.5kg(1個あたり)
個装重量：18000g
|素材・材質
|コンクリート
|セット内容
|12個
|製造国
|中国
|石を積んだ壁面を再現したコンクリート製の花壇材。
ヨーロッパの古い町並みを想わせる、エレガントな雰囲気の花壇材です。軽量化されているため、手軽に花壇作りをお楽しみいただけます。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4906161595743
商品コード
1052021
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落札価格8457円
584 入札履歴
終了
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