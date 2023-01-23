NXstyle　イージーウォール　コーナー×12個　9900502【2025カレンダーの人気アイテム】





※コンクリート製品のため、若干の「欠け」や「こすれ跡」がございます。



※ご使用環境によって白華現象(カルシウム分が浮き出す白い跡)が起きる場合がございます。この現象はレンガやコンクリート製品で一般的に起きますので、あらかじめご了承下さい。



※装飾用としての強度設計のため、重量物を置いたり、人や車が乗る等のご使用は避けてください。







