『モードファス ビジネスバッグ シングル メッシュデザイン ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 40分に出品され03月15日 09時 40分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
高さ : 11.60 cm
横幅 : 37.39 cm
奥行 : 45.79 cm
重量 : 960.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
[モードファス] ビジネスバッグ シングル メッシュデザイン ネイビー
メンズビジネスリュック
・ストラップの種類: シングルハンドル， ショルダー
・タテ30cmxヨコ42cmxマチ8cm
・ポケットの数:3(外側1/内側2)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フェイクレザー
・重量:740g
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落札価格8457円
44 入札履歴
終了
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