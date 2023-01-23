『モードファス ビジネスバッグ シングル メッシュデザイン ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 09時 40分に出品され03月15日 09時 40分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

高さ : 11.60 cm

横幅 : 37.39 cm

奥行 : 45.79 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



[モードファス] ビジネスバッグ シングル メッシュデザイン ネイビー





メンズビジネスリュック



・ストラップの種類: シングルハンドル， ショルダー

・タテ30cmxヨコ42cmxマチ8cm

・ポケットの数:3(外側1/内側2)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フェイクレザー

・重量:740g

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ モードファス

ビジネスバッグ

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