『ダイワ(DAIWA) ロッド 21 リバティクラブ ショートスイング 20号-270・N【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 07時 50分に出品され04月18日 07時 50分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) ロッド 21 リバティクラブ ショートスイング 20号-270・N
【商品説明】
・カーボン含有率(%):39
・リールシート位置(cm):48
・全長(m):2.70
・継数(本):4 / 仕舞(cm):78
・自重(g):200
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 5.60 cm
奥行 : 82.60 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ダイワ(DAIWA) 渓流竿 小継渓流X 硬調36 全長3.61m
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 リバティクラブサーフT・K 20-390・K 釣り竿
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165
¥ 8457
落札価格8457円
309 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！