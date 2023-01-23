『オヤイデ ステレオ標準プラグケーブル（2.0m）OYAIDE PA-02 V2シリーズ PA-02 TRS V2/2.0【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 28分に出品され03月17日 22時 28分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オヤイデ ステレオ標準プラグケーブル（2.0m）OYAIDE PA-02 V2シリーズ PA-02 TRS V2/2.0
【商品説明】
・TRS/TSフォンプラグ：NEOP-285T/P-285M
・インピーダンス：120Ω使用ハンダ：OYAIDESS-47
・シールド：102SSC編組（24組/8本/0.12mm）外装シース：PbフリーPVC
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・導体：精密導体”102SSC”絶縁体：発泡ポリプロピレン（赤・白）
【サイズ】
高さ : 2.20 cm
横幅 : 24.10 cm
奥行 : 29.70 cm
重量 : 270.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
1.5 Foot RCA Cable Pair - Canare L-4E6S， Star Quad， Audio Interconnect Cabl
¥ 8456
MOGAMI 3106 2芯平行 TRSステレオフォンケーブル (5m)
¥ 8456
カナレ(CANARE) Active HDMIケーブル (15m) HDM15AE-EQ (旧：HDM15E-EQ)
¥ 8456
インウォールをインストールするためのMonoprice 2822 50フィート16AWG CL2定格2芯スピーカーケーブルラウド
¥ 8456
Arklove スピーカーケーブル アンプ接続 6フィート 1/4インチから1/4インチ 高耐久 12ゲージ パッチコード ts1/4オス オーディオ
¥ 8456
イタリアIMPETO ，ドイツ製造2rca（オス） to 2rca（オス）/(赤R/白L) ステレオ オーディオケーブル/赤白ケーブル/CD
¥ 8455
電源ケーブル SilverStone Technology C19 長さ60インチ SST-G11301500-RT
¥ 8451
Pyle 3.5インチ3-Way防水型ボックススピーカー(ブラック/ペア)(アンプは内蔵されていません)
¥ 8451
CLASSIC PRO クラシックプロ スピーカーケーブル SPB30B
¥ 8450
Starfavor P4-2ウェイパッシブ ブックシェルフスピーカー（2台1組）、特殊なホーン設計により、低音を充実させました、ホーム、ベッ
¥ 8450
CANARE スピーカーケーブル フォン⇔フォン 50m レッド 46S
¥ 8450
デノン Denon SC-A17 サラウンド ブックシェルフスピーカー SC-17 SC-37シリーズ 1台 ブラック SC-A17K
¥ 8438
BELDEN ベルデン 88760 RCAケーブル 2本1セット 4.5m [B]
¥ 8435
BELDEN ベルデン 8412 RCAケーブル 2本1セット 4.5m [B]
¥ 8435
オーディオケーブル MOGAMI モガミ 2534 Yケーブル (TRSステレオフォン ? RCA×2) (10m)
¥ 8435
オーディオアクセサリー NEUMANN K5x0.14 ノイマン 両端4.4mm5極オス バランスケーブル (0.3m)
¥ 8435
Alvins Cables Stabilization Tiffen Ultra 2c Steadicam M1 3 pin オス CAM
¥ 8435
StarTech.com DAC Twinax ケーブル/2.5m/Cisco製品SFP-H10GB-CU2-5M互換/銅線ダイレクトアタッ
¥ 8434
落札価格8457円
432 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！