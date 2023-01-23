『パイロットインキ(PILOT INK) お人形セット フルーツい~っぱい いちごのおふろセット 3歳以上【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 14時 27分に出品され03月20日 14時 27分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パイロットインキ(PILOT INK) お人形セット フルーツい~っぱい いちごのおふろセット 3歳以上



【商品説明】

・いちごのおふろは開くとバスタブと洗面台になります。

・お湯をかけると髪の毛がいちご色からレモン色に変化します。

・バスタブにボディソープとお湯を入れてメロンのポンプで泡風呂遊びができます。

・メルちゃんとおふろで楽しく遊べる、お人形とかわいいフルーツパーツがたくさん入ったセットです。

・対象年齢:36か月~8年



【サイズ】

高さ : 21.60 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 44.40 cm

重量 : 1.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。