『デノン Denon DSB-50BT ポータブルワイヤレススピーカー Envaya Pocket Bluetooth対応 IPX7 防水/I【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 22時 06分に出品され04月17日 22時 06分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

デノン Denon DSB-50BT ポータブルワイヤレススピーカー Envaya Pocket Bluetooth対応 IPX7 防水/I



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.70 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 20.60 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。