『バック Bach トロンボーン マウスピース 5GS 銀メッキ仕上げ (太管用) 3415GG【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 55分に出品され03月11日 13時 55分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バック Bach トロンボーン マウスピース 5GS 銀メッキ仕上げ (太管用) 3415GG



【商品説明】

・カップの深さ：MD（やや深い）

・リムの厚さ：MW（中位）、やや平らなリム。

・直径：25.5mm

・浅いG スタイルのカップで、スロートとバックボアが小さい。

・高音域に向き、輝かしい音。



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 4.06 cm

奥行 : 8.38 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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