『バック Bach トロンボーン マウスピース 4G 銀メッキ仕上げ (太管用) 3414G【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 18時 39分に出品され03月30日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バック Bach トロンボーン マウスピース 4G 銀メッキ仕上げ (太管用) 3414G
【商品説明】
・カップの深さ：D（深い）
・リムの厚さ：MW（中位）、若干丸めのリム。
・直径：26mm
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・多目的に使え、高音域も低音域も一人で吹きこなすときによい。
・細管用のNo.4と同じリムの形状と直径。
【サイズ】
高さ : 3.81 cm
横幅 : 4.06 cm
奥行 : 8.38 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
バック Bach トロンボーン マウスピース 4G 銀メッキ仕上げ (太管用) 3414G
¥ 8457
バック Bach トロンボーン マウスピース 6 1/2A 銀メッキ仕上げ (太管用) 3416HA
¥ 8457
HARRISON HLAS A2 GP リガチャー 金メッキ アルトサックス用 (ハリソン)
¥ 8452
バンドーレン B♭クラリネット用リガチャー＆レザーキャップクラシック
¥ 8451
バンドーレン コントラバスクラリネットリード トラディショナル硬さ:2 (5枚入)
¥ 8442
YAMAHA(ヤマハ) AS-3CM アルトサックスマウスピース カスタム 3CM ラバー alto saxophone hard rubber mouthpieces custom 北海道 沖縄 離島不可
¥ 8442
MEINL Percussion マイネル ディジュリドゥ Travel Didgeridoo Tuning/G DDG-BOX 国内正規品
¥ 8441
デニスウィック ミュート テナートロンボーン用 ストレート 5505
¥ 8440
デニスウィック ミュート テナートロンボーン用 ストレート 5505
¥ 8440
デニスウィック ミュート テナートロンボーン用 ストレート 5505
¥ 8440
デニスウィック ミュート テナートロンボーン用 ストレート 5505
¥ 8440
デニスウィック ミュート テナートロンボーン用 ストレート 5505
¥ 8440
デニスウィック ミュート テナートロンボーン用 ストレート 5505
¥ 8440
デニスウィック ミュート テナートロンボーン用 ストレート 5505
¥ 8440
デニスウィック ミュート テナートロンボーン用 ストレート 5505
¥ 8440
デニスウィック ミュート テナートロンボーン用 ストレート 5505
¥ 8440
デニスウィック ミュート テナートロンボーン用 ストレート 5505
¥ 8440
デニスウィック ミュート テナートロンボーン用 ストレート 5505
¥ 8440
落札価格8457円
604 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！