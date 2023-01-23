『バック Bach トロンボーン マウスピース 4G 銀メッキ仕上げ (太管用) 3414G【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 18時 39分に出品され03月30日 18時 39分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バック Bach トロンボーン マウスピース 4G 銀メッキ仕上げ (太管用) 3414G



【商品説明】

・カップの深さ：D（深い）

・リムの厚さ：MW（中位）、若干丸めのリム。

・直径：26mm

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・多目的に使え、高音域も低音域も一人で吹きこなすときによい。

・細管用のNo.4と同じリムの形状と直径。



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 4.06 cm

奥行 : 8.38 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。