『Cai(カイ）リュック リュックサック 大容量 メンズリュック アウトドア バッグ 高校生 カジュアル 登山リュック 通学 旅行バッグ ノー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 02時 43分に出品され03月05日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Cai(カイ)」より引用"



【商品名】

Cai(カイ）リュック リュックサック 大容量 メンズリュック アウトドア バッグ 高校生 カジュアル 登山リュック 通学 旅行バッグ ノー



【商品説明】

・(土日祝も発送）15時までご注文で当日発送

・15.6インチパソコン収納部サイズ：幅29cm*高さ39cm*奥行2cm

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・外寸サイズ：約幅34cm*高さ46cm*奥行16cm

・素材：メイン素材: ポリエステル 表地: 50%ポリエステル+50％オックスフォード(カチオン染め) (撥水加工）

・表地: ポリエステル

・重量：約1KG



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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