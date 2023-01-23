『Cai(カイ）リュック リュックサック 大容量 メンズリュック アウトドア バッグ 高校生 カジュアル 登山リュック 通学 旅行バッグ ノー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 02時 43分に出品され03月05日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Cai(カイ)」より引用"
【商品名】
Cai(カイ）リュック リュックサック 大容量 メンズリュック アウトドア バッグ 高校生 カジュアル 登山リュック 通学 旅行バッグ ノー
【商品説明】
・(土日祝も発送）15時までご注文で当日発送
・15.6インチパソコン収納部サイズ：幅29cm*高さ39cm*奥行2cm
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・外寸サイズ：約幅34cm*高さ46cm*奥行16cm
・素材：メイン素材: ポリエステル 表地: 50%ポリエステル+50％オックスフォード(カチオン染め) (撥水加工）
・表地: ポリエステル
・重量：約1KG
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8457円
211 入札履歴
終了
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