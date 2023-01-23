『エフスタイル リュックサック 中央ジッパー式 アサルト3DAYリュックサック F-SD010483-006【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 05分に出品され03月12日 01時 05分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エフスタイル リュックサック 中央ジッパー式 アサルト3DAYリュックサック F-SD010483-006
【商品説明】
・ストラップの種類: クロスボディ
・タテ48cmxヨコ36cmxマチ20cm
・ポケットの数:4(外側3/内側1)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:900g
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 50.20 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8457円
630 入札履歴
終了
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