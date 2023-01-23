『エフスタイル リュックサック 中央ジッパー式 アサルト3DAYリュックサック F-SD010483-006【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 05分に出品され03月12日 01時 05分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフスタイル リュックサック 中央ジッパー式 アサルト3DAYリュックサック F-SD010483-006



【商品説明】

・ストラップの種類: クロスボディ

・タテ48cmxヨコ36cmxマチ20cm

・ポケットの数:4(外側3/内側1)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:900g



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 50.20 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エフスタイル

リュックサック

中央ジッパー式

アサルト3DAYリュックサック

F-SD010483-006