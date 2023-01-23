『MSMint HIDバラスト 互換品 アウディ用 VW用 4L0907391 89034934【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 22時 02分に出品され03月15日 22時 02分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MSMint HIDバラスト 互換品 アウディ用 VW用 4L0907391 89034934
【商品説明】
・【適合品番】VALEO 品番：89034934 VW/Audi 品番：4L0 907 391 BMW 品番：7810050
・アウディ フォルクスワーゲン BMW OEM 互換バラストになります。
・・Audi 適合車種例：Q7 4L (2006 - 2009)・VW 適合車種例：EOS 1F7 1F8 (2006 - 2010) Passat 3C2 3C5(2005 - 2010) Phaeton 3D(2007 - 2010) Scirocco(2008 - 2013)・BMW 適合車種例： E81 Hatchback (2006 - 2012) E87 Hatchback (2004 - 2012) E82 Coupe (2007 -
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 9.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8457円
611 入札履歴
終了
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