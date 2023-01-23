『ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 48分に出品され03月12日 01時 48分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゴクスペ(Gokuspe) GOKUEVOLUTION タコエギSpec 165



【商品説明】

・先径:1.2mm元径:9.8mm

・全長:166cm仕舞寸法:121cm

・品番:165

・継数:2pcs自重:153g

・部門名:メンズ

・錘負荷:40-100号



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 123.00 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。